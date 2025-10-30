La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez a su llegada este jueves al Senado Mariscal/Efe

Sánchez sobre su mujer y su hermano: «Se han traspasado muchas líneas rojas en el ataque personal»

El presidente tacha de lawfare las causas que afectan a su familia y denuncia una campaña de la ultraderecha acusando de trans a su mujer

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:21

Comenta

«Se han traspasado muchas líneas rojas en al ataque personal». Pedro Sánchez vinculó este jueves en el Senado los procesos judiciales en los que ... están imputados su mujer y su hermano con una campaña de la «oposición» ante la «buena marcha del país», tanto en lo económico como en lo político con una situación en «vías de solucionar el conflicto territorial». Es más, vinculó las causas que afectan a «mi persona y a mi familia» con el lawfare. «Hay una minoría minoritaria de jueces que hace política con las causas judiciales», denunció en referencia a los procesos abiertos por el juez Juan Carlos Peinado en Madrid contra Begoña Gómez y la instructora Beatriz Biedma en Badajoz contra David Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los opositores docentes podrán elegir entre dos opciones en el examen práctico y llevarse su copia
  2. 2 No dejes que las cucarachas invadan tu hogar: cómo prevenir una de las plagas más comunes en otoño
  3. 3 Nueve empresarios de la Región de Murcia entran como inversores en el proyecto del centro de microchips
  4. 4 El Real Murcia también se carga a Goiria y confirma su volantazo
  5. 5

    Las oposiciones de Mazarrón derivan en un cruce de denuncias y en una bronca política: «O me das las preguntas para mi nuera o la lío»
  6. 6 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  7. 7 Dos heridos en un accidente de tráfico en Fuente Cubas, en Cartagena
  8. 8 Una compañía francesa compra la totalidad de la firma murciana de salsas Aliminter que pasa a denominarse Soreal
  9. 9 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  10. 10 Detenida por amenazar a la dueña de un centro de estética e intentar estrangular a su perro en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sánchez sobre su mujer y su hermano: «Se han traspasado muchas líneas rojas en el ataque personal»

Sánchez sobre su mujer y su hermano: «Se han traspasado muchas líneas rojas en el ataque personal»