Sánchez esgrime que «no dormiría por la noche» de haber aceptado la coalición que quería Iglesias

El PSOE quiere un solo debate y a cinco

Los debates televisivos no jugaron precisamente a favor de Pedro Sánchez en la campaña electoral del 28 de abril,o eso indican las encuestas postelectorales. El secretario general del PSOE trató de reducir su participación a un solo encuentro para no asumir demasiados riesgos, pero finalmente se vio forzado a discutir con Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias en dos jornadas consecutivas, en TVE y Atresmedia. Ahora el PSOE cree que tiene aún más sentido que solo se haga un debate, que esta vez también incluirá a Vox, dado que la campaña durará ocho y no 15 días.