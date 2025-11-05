La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez y Gallardo, el pasado enero. Efe

Sánchez se implica con el procesado Gallardo en la campaña de Extremadura

En Moncloa creen que no hacerlo sería como asumir la culpabilidad tanto del dirigente socialista como del hermano del presidente

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:22

Comenta

Pedro Sánchez tuvo que suspender este miércoles su participación en un mitin del líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, en Mérida como consecuencia del ... temporal que durante todo el día sacudió buena parte de la región, pero fuentes de Moncloa aseguran que la implicación del presidente del Gobierno en la campaña del dirigente autonómico, procesado por prevaricación y tráfico de influencias en la causa sobre la creación de un puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz para su hermano, el músico David Sánchez será máxima.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía blinda la puerta de Urgencias del Parchís, en Cartagena, tras la muerte de un hombre de 68 años
  2. 2 Las calles de Murcia cortadas por el rodaje de una película de Hollywood: estas son las zonas afectadas
  3. 3 Las agustinas se marchan de Murcia
  4. 4 Detenido por acuchillar a su madre en el cuello en un apartamento turístico de Murcia
  5. 5 El cartagenero Tomás Olivo asciende al sexto puesto de la lista Forbes de los más ricos de España
  6. 6

    Fortuna se quita la ropa por la lucha contra el cáncer
  7. 7 Abre una nueva tienda en el centro comercial Atalayas de Murcia
  8. 8 Una pelea multitudinaria en un restaurante de San Javier se salda con seis detenidos
  9. 9

    El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios hasta 2028 al menos con el IPC
  10. 10

    Las inmobiliarias avisan: la vivienda de segunda mano seguirá subiendo en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sánchez se implica con el procesado Gallardo en la campaña de Extremadura

Sánchez se implica con el procesado Gallardo en la campaña de Extremadura