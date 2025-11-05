Sánchez se implica con el procesado Gallardo en la campaña de Extremadura

Pedro Sánchez tuvo que suspender este miércoles su participación en un mitin del líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, en Mérida como consecuencia del ... temporal que durante todo el día sacudió buena parte de la región, pero fuentes de Moncloa aseguran que la implicación del presidente del Gobierno en la campaña del dirigente autonómico, procesado por prevaricación y tráfico de influencias en la causa sobre la creación de un puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz para su hermano, el músico David Sánchez será máxima.

Las elecciones en Extremadura, convocadas por la popular María Guardiola para el próximo 21 de diciembre después de que Vox presentara una enmienda a la totalidad contra sus Presupuestos, pintan muy mal para los socialistas. En 2023, cuando perdió prácticamente todo su poder territorial, el PSOE empató con el PP a 28 escaños, pero, ya sin el fuerte liderazgo del expresidente Guillermo Fernández Vara, en la oposición, dividido y sacudido por el escándalo ha ido perdiendo fuelle.

Nadie da un duro por un buen resultado en una cita que marcará el inicio de un nuevo ciclo político. Esa certeza agitó durante unos días el debate interno en la federación extremeña acerca de si realmente era buena idea que Gallardo –que se libró de ser expulsado del PSOE el pasado mayo gracias a una cláusula introducida en sus estatutos de tapadillo hace un año, en el 41º Congreso– fuera cabeza de cartel. Pero ni Ferraz ni en Moncloa hubo duda.

«No tenemos nada que ocultar» alegan en el entorno del jefe del Ejecutivo. Desde su óptica, apartar a Gallardo habría sido tanto como asumir una culpabilidad que niegan, la suya y la de 'David Azagra', el nombre artístico de David Sánchez. El presidente del Gobierno siempre ha defendido la inocencia de su hermano, que según la titular del juzgado número 3 de Badajoz, Beatriz de Biedma, sabiendo que ya se había creado un puesto laboral expresamente para él, realizó una entrevista «para simular la legalidad formal del procedimiento».

«Sincronización habitual»

La idea de que existe una cacería de la derecha política, mediática y judicial para derribar al Ejecutivo estará muy presente, de hecho, en la campaña de los socialistas. Ayer, fuentes del Ejecutivo ya atribuyeron a la jueza intenciones aviesas por su decisión de cerrar la instrucción del caso justo el día en el que estaba previsto que se celebrara el acto, finalmente aplazado, del presidente. «Es la sincronización habitual», argumentaron. Como otros investigadores de casos de corrupción que afectan al PSOE, Biedma fue objetivo de la 'fontanera' Leire Díez, la exmilitante socialista que ofreció a Ferraz trapos sucios de la Guardia Civil, fiscales o magistrados.

Los socialistas atribuyen a la jueza Biedma, que este miércoles cerró la instrucción del caso, animadversión política

Ahora, es la Audiencia Provincial de Badajoz quien debe decidir la fecha del juicio. Lo normal sería que no haya una imagen de Gallardo, del hermano de Sánchez y del resto de procesados por el caso, una decena, hasta ya empezado 2026, es decir, pasada la campaña electoral y los propios comicios. Pero el impacto de este asunto en la cita con las urnas es evidente y los socialistas solo aspiran a que Guardiola no logre la mayoría absoluta para poder seguir agitando el espantajo de la entrega absoluta del PP a Vox y a sus postulados.