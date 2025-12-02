La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Jaime García

Sánchez se deshace en guiños a Junts para salvar la legislatura e irrita al resto de socios

Los de Puigdemont darán hoy una respuesta oficial pero reciben las nuevas cesiones del jefe del Ejecutivo con frialdad

Paula De las Heras
Cristian Reino
María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 19:36

Pedro Sánchez se ha rendido finalmente a la evidencia. Tras obviar el anuncio de ruptura de relaciones oficializado por Junts a finales del pasado octubre, ... actuar durante semanas como si nada hubiera cambiado en la legislatura y negar que el Ejecutivo haya incumplido compromiso alguno con la formación de Carles Puigdemont, ayer, una semana después de que la formación independentista tumbara la senda de estabilidad previa a los Presupuestos, claudicó. En un tono de contrición, el presidente del Gobierno, se dirigió a primera hora de la mañana a los posconvergentes en sendas entrevistas en dos medios catalanes para asegurarles que está dispuesto a enmendar sus errores. «Yo asumo los incumplimientos y también los retrasos en los cumplimientos», dijo.

