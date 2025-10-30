La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez en la comisión de investigación de este jueves Violeta Santos/Reuters

Sánchez no cierra la puerta a que la 'fontanera' trabajara para Ferraz: «No, que me conste»

El presidente se muestra cauto a la hora de descartar que Leire Díez operara por «encargo» para Santos Cerdán para dinamitar

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:44

Comenta

«¿Organizó la señora Leire Díez algún tipo de encargo para el Partido Socialista?», le preguntó directamente el senador Gorka Elejabarrieta, de Bildu, a Pedro ... Sánchez, sobre la conocida como 'fontanera' de Ferraz. La respuesta del presidente, sin embargo, no fue, ni mucho menos taxativa: «Mire señoría, que me conste a mí, desde luego que no». «Que me conste a mí», repitió Sánchez, «desde luego que no».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los opositores docentes podrán elegir entre dos opciones en el examen práctico y llevarse su copia
  2. 2 No dejes que las cucarachas invadan tu hogar: cómo prevenir una de las plagas más comunes en otoño
  3. 3 Nueve empresarios de la Región de Murcia entran como inversores en el proyecto del centro de microchips
  4. 4

    Las oposiciones de Mazarrón derivan en un cruce de denuncias y en una bronca política: «O me das las preguntas para mi nuera o la lío»
  5. 5 El Real Murcia también se carga a Goiria y confirma su volantazo
  6. 6 Dos heridos en un accidente de tráfico en Fuente Cubas, en Cartagena
  7. 7 Una compañía francesa compra la totalidad de la firma murciana de salsas Aliminter que pasa a denominarse Soreal
  8. 8 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  9. 9 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  10. 10 En marcha la construcción de un nuevo supermercado en Murcia: ¿Dónde se ubicará?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sánchez no cierra la puerta a que la 'fontanera' trabajara para Ferraz: «No, que me conste»

Sánchez no cierra la puerta a que la &#039;fontanera&#039; trabajara para Ferraz: «No, que me conste»