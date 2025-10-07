La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de Indra, Ángel Escribano, junto a sus números dos. R. C.

Robles se planta ante Indra y estudia acciones legales por los retrasos del blindado 8X8

La ministra manifiesta su preocupación al presidente de la multinacional en una reunión de alta tensión por el futuro del blindado y su programa estrella de 2.520 millones

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 7 de octubre 2025, 20:20

No hay marcha atrás. Uno de los programas estrella del Ministerio de Defensa, el de los blindados 8x8, valorado en 2.500 millones de euros, ... está en el aire y Margarita Robles ha decidido poner pie en pared. En un comunicado de apenas un párrafo, la titular del departamento ha trasladado a la cúpula directiva de Indra su preocupación por los «sucesivos retrasos» en la entrega de los vehículos Dragón para el Ejército de Tierra y ha avanzado que el ministerio estudia la posibilidad de emprender acciones legales por el incumplimiento de los plazos del contrato.

Top 50
  1. 1 Hallan dos cadáveres tiroteados y con señales de ajustes de cuentas en Lorca
  2. 2 Nuevo recorte en las nóminas: así caerá tu sueldo a partir de 2026 por el MEI
  3. 3 Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia
  4. 4 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves
  5. 5

    El Gobierno descarta la reconstrucción del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena
  6. 6 Muere un hombre en el incendio de su vivienda en un barrio de Cartagena
  7. 7

    Maratón científico en Murcia para diagnosticar a Sofía: 120 expertos buscan en 48 horas respuestas en sus genes
  8. 8 Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia
  9. 9 Los tres tipos de tatuajes que una dermatóloga nunca se haría: pueden poner en riesgo tu salud
  10. 10 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey

