Moncloa rectifica y habrá saludo de los Reyes y Sánchez a familiares de víctimas de la dana Así se desprende del cambio de programa que ha efectuado el Ejecutivo central en relación con el acto por las víctimas de la catástrofe

María Eugenia Alonso Madrid Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:50 | Actualizado 11:26h.

Moncloa ha rectificado el programa sobre el que se trabajaba en el funeral de Estado por las víctimas de la dana, que se celebrará esta tarde en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y finalmente, los Reyes sí saludarán, junto a Pedro Sánchez a los familiares de las víctimas en una sala adyacente unos minutos antes. Desde el Gobierno, se había defendido que las familias de los fallecidos habían pedido que el acto estuviera lo menos politizado posible y que por tanto se había tratado en todo momento de garantizarles el mayor respeto. También que

El funeral, que coincidirá con el primer aniversario de la catástrofe, arrancará a las 18 horas, con la previsión de que se prolongue durante alrededor de una hora. Aunque -inicialmente- el programa no incluía ninguna interacción entre don Felipe y doña Letizia y Sánchez con los familiares de las víctimas. Desde Moncloa, se había defendido que las familias de los fallecidos habían pedido que el acto estuviera lo menos politizado posible y que por tanto se había tratado en todo momento de garantizarles el mayor respeto.

Para facilitar el acceso, la llegada de los asistentes se realizará durante dos horas antes de manera escalonada. Los primeros en acceder, de 16 a 17 horas, serán los familiares de las víctimas de las comunidades autónomas de Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía.

De 16.30 a 17 horas está previsto que lleguen los alcaldes de los municipios afectados por la dana; a partir de las 17 horas, los presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; y de 17.15 a 17.30 horas, las vicepresidentas y ministras y ministros del Gobierno.

A las 17.30 horas llegarán al Museu los presidentes del Congreso y del Senado, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo; y a las 17.40 horas, el presidente del Gobierno. Cinco minutos más tarde será el turno de Su Majestades los Reyes.

Los Reyes serán recibidos por Pedro Sánchez y se trasladarán a la sala de espera en 'Arquerías', donde saludarán a autoridades; posteriormente se acercarán a la sala adyacente, donde los Reyes y Sánchez saludarán a representantes de familiares de víctimas de la dana. A las 18 horas empezará la ceremonia.