Pedro Sánchez recibe a Volodímir Zelenski en las escalinatas del Palacio de la Moncloa. EFE

España financiará con 100 millones de euros la compra de armamento estadounidense para Ucrania

En su tercer viaje oficial a España, el mandatario ucraniano ha vistiado el Congreso, la sede de Indra, se ha fotografiado frente al Guernica en el Reina Sofía y ha mantenido un encuentro con el Rey y con Sánchez

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:34

España financiará con 100 millones de euros la compra de armamento estadounidense para Ucrania. Así lo han confirmado fuentes del Gobierno tras la reunión que ... han mantenido en Moncloa Pedro Sánchez con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

