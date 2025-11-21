La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Felipe VI este viernes durante su discurso en el Palacio Real. Efe

El Rey reivindica «el respeto» de la Transición frente al «momento actual de fuerte crispación»

Subraya el papel «vertebrador» de Juan Carlos I «en el camino hacia la democracia». Solo PSOE y PP acuden a la conmemoración del 50 aniversario de la Monarquía, bajo la convulsión de la histórica condena al fiscal general

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:20

Comenta

La conmemoración hoy del 50 aniversario de la restauración de la Monarquía en España tras la muerte del dictador Francisco Franco se ha visto entreverada ... por la convulsión política desatada este jueves por la insólita condena al fiscal general del Estado por revelación de datos reservados del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En el solemne acto organizado en el Palacio Real han estado presentes las principales autoridades del país, entre ellas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la máxima responsable del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, en una ceremonia donde tan relevantes como las presencias han sido las ausencias: la de quien asumió la jefatura del Estado hace medio siglo, Juan Carlos I, y la de todo el arco parlamentario, a derecha e izquierda, salvo los dos grandes partidos del país, el PSOE y el PP. Ante los presentes, el Rey hizo un canto al "respeto" entre diferentes que permitió levantar la Transición por contraste con «el momento actual de fuerte crispación».

