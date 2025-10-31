La renovación del presidente y tres magistrados del Constitucional abre otro frente entre el PSOE y el PP

La renovación del presidente y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC), cuyo mandato acaba el 17 de diciembre, amenaza con abrir otro frente de batalla ... insitucional en la pugna que mantienen a todos los niveles PSOE y PP. Bajo este clima, este viernes, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños ha acusado al presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, de «no estar moviendo un dedo» para iniciar el proceso.

Bolaños señala directamente al PP -con mayoría en la Cámara alta- como responsable de «no hacer lo que tiene que hacer» porque, por el momento, ha sñalado en RTVE, no «han preguntado a ningún parlamento autonómico» para que proponga a sus candidatos para el TC. Ese sería el primer paso que la institución debería dar para iniciar los trámites que le corresponden.

Los magistrados a renovar en cuestión son Cándido Conde-Pumpido, el presidente del TC; la progresista María Luisa Balaguer; y los conservadores Ricardo Enríquez Sancho y José María Macías Castaño.

El Tribunal Constitucional lo componen doce miembros en total y sus integrantes son nombrados a propuesta del Congreso, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial , como establece el artículo 159.1 de la Constitución. El mandato de cada uno de ellos dura nueve años improrrogables. No obstante, tanto la Carta Magna como la Ley Orgánica del TC obligan a que las renovaciones se hagan por tercios, con tandas de cuatro nombres cada tres años. Así, los cuatro magistrados cuyo mandato termina el 17 de diciembre son los que fueron designados por el Senado, que deberían haber iniciado su etapa en diciembre de 2016, pero que no lo hicieron hasta marzo del año siguiente por la demora de PP y PSOE para llegar a un acuerdo.

El minsitro de Justicia ha recordado que el presidente del TC, Cándido Conde Pumpido, ya envió una carta al del Senado en agosto apremiándole a que iniciara el proceso de renovación, con cuatro meses de antelación, pero aún no se ha iniciado el proceso.

Mayoría insuficiente

Aunque con mayoría en el Senado, con 145 parlametnarios, el PP no tiene los votos suficientes para alcanzar los tres quintos de la cámara (160 senadores) que se requiere como mayoría para aprobar los nombramientos. Con la actual aritmética parlamentaria, la única alternativa factible pasaría por los socialistas (lo que alcanzaría la barrera de los 236 escaños), al no dar las cuentas con Vox, UPN o Coalición Canaria. Un acuerdo que, en el actual clima de bloqueo entre los dos principales partidos, se antoja poco factible,