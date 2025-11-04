La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángel Víctor Torres y Salvador Illa Efe

«¡No hay puta manera con Illa!»: Torres amenazó con recurrir a Sánchez para desbloquear las adjudicaciones a Aldama

En otoño de 2020 la negativa del exministro de Sanidad para contratación de antígenos a la empresa de la trama sacó de sus casillas al expresidente canario

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:31

Comenta

Ángel Víctor Torres amagó en pandemia con recurrir a la ayuda de José Luis Ábalos y del mismísimo Pedro Sánchez para acabar con la oposición ... del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, a que el Gobierno canario -por su cuenta y sin coordinación con el Ejecutivo central o el resto de comunidades- se hiciera en otoño de 2020 con test de antígenos. El afán de actual de Política Territorial por movilizar incluso al presidente del Gobierno era por favorecer a Eurofins Megalabs, empresa de un socio de Víctor de Aldama, la misma compañía que el comisionista de la trama Koldo le había recomendado en una cena en julio en Madrid de ese mismo año a la que, además de Torres y De Aldama, acudieron José Luis Ábalos y Koldo García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia
  2. 2 La Comunidad dará ayudas de 200 euros a los jóvenes de la Región de Murcia para sacarse el carné de conducir
  3. 3

    Silencio, se rueda en Mahoya: el desierto de Abanilla es escenario de una película de Hollywood
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  5. 5 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco
  6. 6 El cartagenero Tomás Olivo asciende al sexto puesto de la lista Forbes de los más ricos de España
  7. 7 Educación inicia los trámites para elaborar un decreto que reduzca las obligaciones administrativas de los docentes de la Región
  8. 8 Víctor Alonso deja el Cartagena antes de empezar a trabajar
  9. 9

    Liwe, propietaria de Inside, convoca a los accionistas para reestructurarse y afrontar su deuda de más de 65 millones
  10. 10

    El regreso de Manolo Molina al Real Murcia, un fichaje a fuego lento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad «¡No hay puta manera con Illa!»: Torres amenazó con recurrir a Sánchez para desbloquear las adjudicaciones a Aldama

«¡No hay puta manera con Illa!»: Torres amenazó con recurrir a Sánchez para desbloquear las adjudicaciones a Aldama