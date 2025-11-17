La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jordi Pujol, expresident de la Generalitat EP

Pujol evoluciona positivamente pero estará ingresado hasta el jueves

Falta una semana para que empiece el juicio contra el expresidente de la Generalitat y su familia en la Audiencia de Nacional

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:51

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, evoluciona favorablemente de la neumonía por la que fue ingresado en un hospital el pasado domingo, a una ... semana de que empiece el juicio contra el exmandatario y contra su familia en la Audiencia Nacional. Uno de sus hijos, Oriol Pujol, que también se sentará en el banquillo de los acusados a partir de la semana que viene, ha acudido este lunes a primera hora al hospital Sagrada Familia de Barcelona a visitar a su padre. El exsecretario general de Convergencia ha asegurado que el fundador de CDC se encuentra «estable» y que evoluciona «positivamente».

