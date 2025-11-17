Pujol evoluciona positivamente pero estará ingresado hasta el jueves

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, evoluciona favorablemente de la neumonía por la que fue ingresado en un hospital el pasado domingo, a una ... semana de que empiece el juicio contra el exmandatario y contra su familia en la Audiencia Nacional. Uno de sus hijos, Oriol Pujol, que también se sentará en el banquillo de los acusados a partir de la semana que viene, ha acudido este lunes a primera hora al hospital Sagrada Familia de Barcelona a visitar a su padre. El exsecretario general de Convergencia ha asegurado que el fundador de CDC se encuentra «estable» y que evoluciona «positivamente».

Según las previsiones médicas, Pujol deberá estar ingresado al menos hasta el jueves, según ha señalado su hijo. La fiebre prácticamente ha desaparecido, pero aún presenta una insuficiencia respiratoria a causa de una «infección pulmonar aguda», ha afirmado el único de los siete hijos de Pujol que se dedicó a la política.

Pujol está anímicamente «bajo», pero según su hijo quiere declarar en el juicio, eso sí de forma telemática, sin tener que desplazarse hasta Madrid, a la Audiencia Nacional. Días atrás, antes de que fuera ingresado por la neumonía, el abogado del expresident presentó informes médicos al tribunal para que valore si su estado de salud le permite declarar o incluso ser juzgado. Un médico forense le examinó la semana pasada y en los próximos días el tribunal deberá decidir si esta capacitado para comparecer o para sentarse presencialmente en el banquillo. Jordi Pujol tiene 95 años.

Los informes médicos aportados por su defensa apuntan a un «deterioro cognitivo grave», «demencia sobrevenida» y una «severa alteración de la memoria verbal». Pujol alega que tiene «marcadores de alzhéimer en la sangre», así como una discapacidad del 75% y «severa dependencia funcional».