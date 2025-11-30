La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El servicio militar obligatorio acabó en España en 2001. L. P.

¿Puede volver la mili a España? Por ahí no van los tiros

Rusia aprieta y los países europeos se ponen las pilas con jugosas ofertas para reforzar sus Fuerzas Armadas con jóvenes voluntarios. En Alemania les pagarán 2.600 euros al mes y Francia ha sido la última potencia en subirse al carro

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:26

«Señoras y señores, se acaba la mili». El 9 de marzo de 2001, el ministro de Defensa, Federico Trillo, pronunciaba en un tono nada ... marcial una frase histórica por la que miles de chavales respiraron con más alivio que nunca. Se acabó la pesadilla de acabar pegando barrigazos bajo el sol africano de Melilla o haciendo guardias en Burgos en una garita sin calefacción a diez bajo cero. Poco después de aquel «se acaba la mili», el Gobierno de Aznar aprobaba el decreto del fin del servicio militar obligatorio y la transición hacia un ejército plenamente profesional como el actual. Lo de morir por la patria dejaba de ser cosa de todos; solo empuñaría un fusil quien quisiera.

