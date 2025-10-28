El PSOE entrega al Supremo extractos de retiradas legales en metálico para negar una caja B

Ni existe «una supuesta caja B» ni una «hipotética cuenta extracontable». El PSOE niega cualquier irregularidad en sus cuentas ante el Supremo. Ferraz ha presentado ... un vasto escrito ante el instructor del caso Koldo en el alto tribunal, Leopoldo Cuenta, en el que incluye extractos de retiradas legales en efectivo de su cuenta oficial para tratar de explicar el origen de las grandes cantidades en 'cash' que, según la Guardia Civil, recibieron de la formación política José Luis Ábalos y Koldo García.

En ese mismo escrito, el Partido Socialista alega que los descuadres detectados poir la Unidad Central Operativa (UCO) entre los libros de la formación y el dinero que realmente habrían recibido los dos imputados –de acuerdo a las grabaciones hechas por Koldo- se debe a que ambos se hacían cargo de dinero de otras personas que trabajaban en la Secretaría de Organización que por entonces dirigía el exministro de Transportes. «La Secretaría de Organización, una de las áreas más importantes de la organización, en muchas ocasiones puede movilizar para su labor numerosas personas para los eventos, actos o actividades políticas propias, a las que esta solicitaba su colaboración. En ocasiones no se presentaba una hoja de liquidación individualizada por cada persona implicada para que fuera resarcida de manera separada al resto. Por ello, la hoja de liquidación se presentaba por la Secretaría de Organización como equipo y se contabilizaba como gasto asignado a la Secretaría de Organización», apunta en su descargo Ferraz.

En total, según la documentación entregada por el PSOE, Ferraz sacó en metálico cerca de un millón de euros entre 2017 y 2024 (los años investigados por el Supremo) para hacer frente a gastos corrientes de caja. El partido explica en su alegato que el «procedimiento» para obtener metálico con el que afrontar los pagos por adelantos de miembros o trabajadores de la formación era siempre el mismo: se hacía llegar una solicitud a BBVA, a través de «una carta formal debidamente firmada por el responsable autorizado», reclamando dinero en contante para la caja procedente de la cuenta principal de Ferraz.

En esa comunicación se especificaba la cantidad y qué tipo de billetes se requerían. Luego era una empresa de seguridad, contratada por el banco, la que llevaba el dinero a la sede. Esa compañía posteriormente confirmaba la entrega al banco y ese justificante es el que servía para registrar la operación. Con ese papel se reflejaba ya en los libros del partido la salida de dinero del banco y la entrada en la caja de Ferraz. Por ese procedimiento se detrajeron de la cuenta oficial cantidades que oscilaron anualmente entre 2010.870 en 2023 a 52.750 en 2020, año de la pandemia.

«Incorporados a la contabilidad»

El PSOE ha remitido en total justificantes de los 39 ingresos que se hicieron en la caja del partido entre 2017 y 2024. Extractos que, según el PSOE, sirven para acreditar que esa caja «se nutre únicamente de reintegros bancarios de una cuenta bancaria activa» y que están «debidamente incorporados a la contabilidad del partido».

Más allá de describir con detalle esos movimientos de caja, buena parte del escrito se centran en tratar de explicar los descuadres en las entregas de dinero a Ábalos y Koldo, que llevaron a la UCO a afirmar en su último informe que el PSOE realizó pagos «sin soporte documental». El PSOE reconoció que había pagado en efectivo 19.638 euros a Ábalos y 12.744 a Koldo García por liquidaciones de gastos entre 2017 y 2021. Los contables del partido entran al detalle para tratar de demostrar que los pagos que aparecen en las grabaciones y mensajes de Koldo a su mujer, Patricia Úriz, si que corresponden a abonos por gastos del equipo de la Secretaría de Organización.