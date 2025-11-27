La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El PSOE alega que tomó «medidas contundentes» contra Ábalos «desde el inicio»

Los socialistas se afanan en limitar el impacto de la entrada en prisión de su 'exnúmero tres' sobre la marcha de la legislatura

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:21

Comenta

El PSOE intenta que la entrada en prisión preventiva de José Luis Ábalos, el que fuera hombre fuerte del partido y del Gobierno hasta ... que, en julio de 2021, Pedro Sánchez lo destituyó fulminantemente y por sorpresa sin más argumento oficial que el de que, tras el desgaste de la pandemia, se hacía necesario un refresco pase sin apenas impacto. Los socialistas defienden que la decisión adoptada hoy por el magistrado del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, es simplemente «un paso más en un procedimiento judicial» con el que no se sienten vinculados y hacia el que manifiestan todo su «respeto».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia: busca por municipio
  2. 2 Los restaurantes de la Región de Murcia que salen en la Guía Michelin 2026: precios y menús
  3. 3

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  4. 4 Un incendio originado por una colilla obliga a desalojar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
  5. 5 Testigos del incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena: «Sacaron a mi hija y la ventana de su habitación explotó»
  6. 6

    Europa asesta un duro golpe al tomate murciano tras dar vía libre a Marruecos para exportar desde el Sáhara
  7. 7

    El local de Murcia perfecto para el momento vermú
  8. 8

    Adif ya tiene activado el montaje de vías en toda la línea Murcia - Almería
  9. 9 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  10. 10

    Subastan las parcelas de las antiguas cocheras de Latbus en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PSOE alega que tomó «medidas contundentes» contra Ábalos «desde el inicio»

El PSOE alega que tomó «medidas contundentes» contra Ábalos «desde el inicio»