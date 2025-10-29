La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los Reyes, con las víctimas, en el funeral de diciembre del 2024. EFE

La presencia de Sánchez y Mazón mide la tensión política en el funeral de la dana

Los Reyes presiden en Valencia este miércoles un acto solemne con 800 invitados al que no acudirán Abascal ni Ayuso

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:33

Comenta

El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, acogerá este miércoles el funeral de Estado ... por las víctimas de la dana en el primer aniversario de la peor tragedia natural de España en el siglo XXI. Los reyes Felipe VI y Letizia presidirán un homenaje solemne al que acudirán unas 800 personas, pero que en el ámbito político llegará cargado de tensión. La presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la del cada vez más cuestionado presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la ausencia de otros representantes como el líder de Vox, Santiago Abascal, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dificultarán la principal pretensión de los organizadores, que las familias de los 237 fallecidos (229 de Valencia, siete de Cuenca y Albacete y uno de Málaga) sean los únicos protagonistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Felipe Moreno fulmina a Etxeberria y presiona a Goiria
  2. 2 Denuncian que un niño ingresado en el hospital de Yecla recibió como desayuno un bocadillo «del día anterior» dentro de una bolsa de basura
  3. 3

    La CHS reconoce ahora la existencia de una rambla que atraviesa la almenara que colapsó por el barro en San Javier
  4. 4

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  5. 5

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  6. 6 Las lluvias volverán a la Región de Murcia a partir de esta tarde
  7. 7 Ocho personas resultan intoxicadas por inhalación de humo en un incendio en Lorca
  8. 8

    Paco Belmonte prepara su inminente salida del Cartagena
  9. 9 Roban una caja fuerte y estrellan el coche con el botín sobre el capó en San Pedro del Pinatar
  10. 10 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La presencia de Sánchez y Mazón mide la tensión política en el funeral de la dana

La presencia de Sánchez y Mazón mide la tensión política en el funeral de la dana