El PP sentará a Sánchez en la comisión de investigación del Senado por «estar pringado». «Ánimo, Alberto», replica el presidente

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su partido llevará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la comisión de investigación del ... Senado que investiga la corrupción del PSOE. «Usted está pringado», le ha espetado Feijóo durante la sesión de control al Gobierno, este miércoles, en el Congreso.

Los populares quieren que Sánchez comparezca en el Senado después de que declaren en el Tribunal Supremo el exministro José Luis Ábalos y el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García y antes de que sea juzgado en noviembre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Feijóo ha concretado que esta misma mañana Sánchez será citado para que acuda a la comisión del 'caso Koldo' este mismo mes de octubre. «Tendrá la obligación de decir la verdad, aunque eso le resultará muy difícil», ha indicado.

Feijóo ha puesto sobre la mesa el nuevo informe de la Guardia Civil sobre las actividades supuestamente fraudulentas de Ábalos y del ex secretario general del PSOE Santos Cerdán. «Soles, lechugas, chistorras, 300.000 euros en cuentas que no están en la contabilidad del partido. ¿Inventada? Es imposible que Ábalos y Cerdán hayan delinquido sin usted», ha dicho, en un intento de incrementar la presión contra Sánchez. También le ha acusado de eludir sus responsabilidades en la corrupción de su partido. «Un presidente limpio y decente se habría ido a Ferraz tras el informe de la UCO a investigar de dónde salieron los billetes de 500 euros», ha subrayado el líder de los populares, que ha calificado al presidente de «patético».

Sánchez, por su parte, le ha pedido a Feijóo que «elija bien sus batallas», ha esgrimido su agenda social para defenderse de los ataques por la corrupción del PP y ha ironizado: «Ánimo, Alberto». El presidente le ha recomendado al líder de la oposición leer «la página 28» de la investigación de la UCO para comprobar que «sus acusaciones son absolutamente falsas». «Para sobrecogedor, el PP», ha señalado.

Con el objetivo de centrar el foco en los asuntos en los que el Gobierno se siente más fuerte, Sánchez ha contrapuesto que el Ejecutivo «ha aumentado un 45% la inversión en sanidad pública mientras que en Andalucía hay mujeres que no reciben tratamiento oncológico». Además, le ha atacado por no apoyar la propuesta de «blindar en la Constitución el derecho al aborto» o el real decreto sobre el embargo de armas a Israel. «Este Gobierno defiende a la gente de pie y ustedes, a la élite de siempre», ha proclamado Sánchez.