La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Teresa Peramato, nueva fiscal general. D.V.

El PP recibe con «cautela» la designación de Peramato: «la clave es saber si Sánchez va a seguir utilizando políticamente la Fiscalía»

Tellado afirma que lo importante no es a quién se nombra en sustitución de García Ortiz sino «quién lo nombra» | Vox no da «ni un voto de confianza» a la nueva fiscal

María Eugenia Alonso
Álvaro Soto

María Eugenia Alonso y Álvaro Soto

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:43

Comenta

El PP ha recibido con «toda la cautela» la propuesta de Teresa Peramato para sustituir a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. « ... Vamos a recibir este nombramiento con toda la cautela, porque lo importante es saber si Sánchez sigue creyendo, pese a la sentencia condenatoria contra el fiscal general, que la Fiscalía es su Fiscalía, y si va a continuar utilizándola políticamente, como lo ha hecho cuando el fiscal era Álvaro García Ortiz, su fiscal como él mismo reconoció », afirmó el secretario general, Miguel Tellado, a la salida de un acto en Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias esta semana a la Región de Murcia y bajan las temperaturas, con mínimas de 0 grados
  2. 2 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros
  3. 3

    Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  4. 4 Un policía nacional en prácticas y fuera de servicio detiene al autor de un robo con violencia en Murcia
  5. 5 La rueda de un camión revienta, rompe la ventanilla de un autobús y deja dos heridas en Murcia
  6. 6 Un nuevo Mercadona abre en Murcia
  7. 7

    Fomento da el primer paso para ampliar el tranvía a Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera
  8. 8 Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena
  9. 9

    Uno de cada cuatro docentes de la Región de Murcia consume psicofármacos, y un tercio padece ansiedad
  10. 10 Así será el gimnasio pediátrico de la Fundación Aladina que Richard Gere apadrinará en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PP recibe con «cautela» la designación de Peramato: «la clave es saber si Sánchez va a seguir utilizando políticamente la Fiscalía»

El PP recibe con «cautela» la designación de Peramato: «la clave es saber si Sánchez va a seguir utilizando políticamente la Fiscalía»