El PP quiere forzar a los ministros a explicar sus ausencias en las sesiones de control del Congreso
Ester Muñoz anuncia que su partido presentará una iniciativa para reformar el Reglamento de la Cámara baja
Madrid
Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:42
El PP quiere endurecer el cerco al Gobierno en el Congreso y planteará una reforma del Reglamento de la Cámara baja para que los ministros ... tengan que explicar sus ausencias en la sesiones de control cuando estas no estén justificadas por su cargo o sean «ineludibles». Así lo ha anunciado la portavoz del partido, Ester Múñoz, que ha lamentado que este miércoles, cuando se celebra el último pleno del año, se ausentarán del mismo hasta siete miembros del Ejecutivo.
Los de Alberto Núñez Feijóo pretendían apretar a Moncloa después de conocerse las denuncias por acoso sexual contra el exdirigente socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar, un caso que, en palabras de Muñoz, «ha sido tapado por el PSOE»
Así, ha criticado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «no solo no ha asumido ninguna responsabilidad, sino que ha impuesto el silencio en el Partido Socialista, lo cual lleva a pensar en si podría estar habiendo un encubrimiento».
Entre los ministros que el PP echa en falta en la sesión de control se encuentran, tal y como citan ellos mismos, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «a la que desde el propio círculo del PSOE se señala como una de las responsables de que no se esté conociendo toda la verdad» y que «ha dicho a sus ministros que no vengan a la sesión de control», ha subrayado Muñoz. O Pilar Alegría, «esa ministra que conociéndose todas estas denuncias se reunía y comía con Paco Salazar en un entorno de confianza», zanjan.
