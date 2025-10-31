La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal. EP

El PP forzará en el Congreso que el Gobierno no pueda mover los presupuestos entre ministerios

Los populares denuncian que el Ejecutivo «consigue actuar presupuestariamente» gracias a un instrumento «marcadamente irregular»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:52

Comenta

El PP presentará en el Congreso una iniciativa para prohibir el traslado de créditos entre secciones presupuestarias para que el Gobierno no pueda «de forma ... discrecional» utilizar unos fondos que el Parlamento ha destinado para una política a otras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2 Detienen a un camionero en Molina por conducir erráticamente, drogado y agredir a tres guardias civiles
  3. 3 Arribas cierra la compra del Cartagena y pone fin a la era Belmonte
  4. 4

    Descubre el restaurante de Murcia que va a dar que hablar en los próximos meses
  5. 5 Polémica por la colocación de carteles en los nichos del cementerio de Ceutí para reclamar el pago de tasas
  6. 6

    Las oposiciones de Mazarrón derivan en un cruce de denuncias y en una bronca política: «O me das las preguntas para mi nuera o la lío»
  7. 7

    La Copa saca del abismo al Real Murcia
  8. 8 Aplazan el desahucio de una vecina de Alcantarilla: «Estoy pasando el peor año de mi vida»
  9. 9 Día de Todos los Santos: las tiendas y los supermercados abiertos el 1 de noviembre en la Región de Murcia
  10. 10 Tres terremotos se dejan sentir en varios municipios de la Región

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PP forzará en el Congreso que el Gobierno no pueda mover los presupuestos entre ministerios

El PP forzará en el Congreso que el Gobierno no pueda mover los presupuestos entre ministerios