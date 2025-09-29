La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra. Efe

El PP fija los criterios para el visado por puntos y se jacta de que Vox se sienta «aludido»

Los populares perfilan su propuesta migratoria, que llevarán al Congreso en octubre, y en la que se valora la formación, el idioma o el perfil laboral del inmigrante para entrar a España

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:45

El PP continúa dando forma a la propuesta sobre inmigración que avanzó este domingo Alberto Núñez Feijóo en Murcia y que llevará al Congreso en ... octubre. Un plan que aún «está por definir» como reconoció la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, pero del que se van conociendo detalles y que ha despertado las críticas de PSOE y Vox. Los populares han puesto sobre la mesa la posibilidad de implementar un visado por puntos, una mecanismo que ya aplican países como Canadá y Australia y anuncia también el premier británico Keir Starmer, para asegurar un mejor control de la entrada de inmigrantes en España. Según explicó Ezcurra, los criterios que se valorarán serán el idioma, las costumbres, la capacidad de integración, la formación, la experiencia, la edad, la capacidad de ocupar las vacantes y los vínculos previos con el país. Por ahora son seis, pero son ampliables. «Ni brazos abiertos ni puños cerrados», aseguró en su comparecencia en la sede nacional de Génova.

