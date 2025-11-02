La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo y Mazón, durante un encuentro con alcaldes y cargos del PP de Valencia el pasado mes de enero. EP

El PP ensaya ya con Mazón el cordón sanitario que aplicó a Camps y Barberá

Los barones del partido en la comunidad añaden más presión y postulan a Mompó mientras la dirección nacional se pone cada vez más de perfil

J. C. Ferriol Moya

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

No es una situación nueva. Es otra vez el PP valenciano. Una organización clave en la estructura nacional del PP, por número de afiliados, por ... peso específico y porque ha gobernado esta región 22 de los últimos 30 años. Es otra vez porque, como ya ha ocurrido antes, el PPCV vive una situación crítica y es la dirección nacional la clave de su desenlace. La situación política de Carlos Mazón es más que delicada. Lo es, sin duda, desde hace un año, cuando la dana arrasó media provincia de Valencia y emergió la pregunta de dónde estaba el president. Lo es ahora, aún más, porque el funeral de Estado del miércoles escenificó el malestar de algunas víctimas con el jefe del Consell, al que se identificó como único responsable político de lo ocurrido. Y porque las últimas informaciones que se han venido publicando, y que le siguen obligando a dar explicaciones sobre su agenda el 29-O, le impiden pasar esa página y centrarse en la reconstrucción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Duino paraliza otra vez la venta del Cartagena a Arribas y la afición explota: «Basta ya»
  2. 2 Las amenazas que destaparon el crimen de la nave de Librilla: «Así os muráis hoy mejor que mañana»
  3. 3

    Las lluvias torrenciales dejan cada vez más pérdidas económicas en el Segura por las inundaciones
  4. 4 Herida grave una mujer atropellada en Murcia
  5. 5 Maribel Vilaplana, en el hospital
  6. 6 Alcaraz se prepara en casa para los últimos retos del año
  7. 7 Menos afluencia de visitantes por el Día de Todos los Santos en los cementerios de Murcia
  8. 8 El TSJ ratifica que la UPCT vulneró el derecho al honor del investigador José Matías Peñas
  9. 9

    El Real Murcia recupera la pelota y el pulso con Adrián Colunga
  10. 10

    El juzgado archiva la causa contra Cartagena Parque por la contaminación de Zinsa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PP ensaya ya con Mazón el cordón sanitario que aplicó a Camps y Barberá

El PP ensaya ya con Mazón el cordón sanitario que aplicó a Camps y Barberá