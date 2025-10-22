La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mariano Moreno Pavón, extesorero del PSOE, y Ana María Fuentes, actual gerente de Ferraz RC

El PP calienta la comparecencia de Sánchez con el cerco a los gerentes del PSOE en el Senado

Moreno, que la semana que viene también está citado en el Supremo, está llamado a explicar los pagos sin «respaldo documental» a Ábalos y Koldo

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:23

Comenta

La comisión de investigación del llamado 'caso Koldo' - 17 meses y 84 comparecencias a sus espaldas- entra a partir de este jueves uno de sus ... momentos de mayor interés con el interrogatorio del exgerente del PSOE Mariano Moreno Pavón y la actual responsable de las cuentas de Ferraz, Ana María Fuentes. Todo ello, en plena tormenta por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre los sobres con metálico y el emblema del partido que llegaban a José Luis Ábalos y Koldo García y a solo una semana de que el jueves 30 de octubre Pedro Sánchez tenga que pasar también por esta comisión, en la que el Partido Popular quiere convertir la supuesta financiación irregular de los socialistas en argumento central.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Unos encapuchados asaltan el restaurante Airemar de Murcia
  2. 2 Más 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero del Consorcio
  3. 3 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  4. 4

    Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras
  5. 5 La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad
  6. 6

    Dos nuevas torres para retomar la construcción en el entorno de Nueva Condomina, en Murcia
  7. 7 Comidas y desayunos gratis en la Universidad de Murcia: así puedes pedir la nueva ayuda para el curso 2025-2026
  8. 8

    La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano
  9. 9 Atención si te jubilas en 2026: este es el nuevo sistema de cálculo que entrará en vigor el próximo año
  10. 10

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PP calienta la comparecencia de Sánchez con el cerco a los gerentes del PSOE en el Senado

El PP calienta la comparecencia de Sánchez con el cerco a los gerentes del PSOE en el Senado