La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, en la última sesión de control. E. P.

El PP busca «retratar al número uno» en la citación de Sánchez en el Senado

El presidente afronta como un debate sobre el estado de la nación el interrogatorio, que Junts aprovechará para exhibir su pase a la oposición

María Eugenia Alonso
Lourdes Pérez

María Eugenia Alonso y Lourdes Pérez

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:21

Comenta

Llegó el día D. Un año y medio después de que el PP registrase la comparecencia del presidente del Gobierno en la comisión de investigación ... que funciona en el Senado sobre el 'caso Koldo', Pedro Sánchez hará finalmente este jueves el paseíllo por la Cámara alta donde deberá enfrentarse al tercer grado al que le someterán desde el primar partido de la oposición pero también al fuego amigo. Un interrogatorio de más de cinco horas –cada grupo cuenta con 50 minutos– que el jefe del Ejecutivo afronta desde la «más absoluta tranquilidad» y en el que los de Alberto Núñez Feijó buscarán «retratar al número uno» atacándole desde todos los flancos. «Para entender lo que pasa en el Gobierno hay que analizar el perfil de su líder, entender al personaje y ver cuáles son sus limites», sostienen en Génova.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los opositores docentes podrán elegir entre dos opciones en el examen práctico y llevarse su copia
  2. 2 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  3. 3 No dejes que las cucarachas invadan tu hogar: cómo prevenir una de las plagas más comunes en otoño
  4. 4 El Real Murcia también se carga a Goiria y confirma su volantazo
  5. 5 Nueve empresarios de la Región de Murcia entran como inversores en el proyecto del centro de microchips
  6. 6

    Exculpan a un conductor murciano captado por un radar circulando a 211 km/h
  7. 7 Dos heridos en un accidente de tráfico en Fuente Cubas, en Cartagena
  8. 8

    Adrián Colunga llega al banquillo del Real Murcia tras fulminar Moreno a Exteberria
  9. 9

    Los profesores avisan de que las redes dañan la salud mental de los estudiantes
  10. 10 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PP busca «retratar al número uno» en la citación de Sánchez en el Senado

El PP busca «retratar al número uno» en la citación de Sánchez en el Senado