La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro García Ortíz a su llegada al Tribunal Supremo. REUTERS

El PP arremete contra el Gobierno tras la dimisión de García Ortíz: «Le han expulsado por delinquir»

«Sirvió tan fielmente al Gobierno como infielmente a la ley y a los españoles», señala la dirigente del partido Cuca Gamarra

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:28

Comenta

La esperada dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, este lunes tras conocerse la semana pasada la condena del Tribunal Supremo, ha ... vuelto a dar al PP argumentos para cargar contra el Gobierno. «Cuando cesas por imperativo legal no abandonas. Te han expulsado por delinquir»., ha publicado en sus redes sociales la portavoz del grupo popular en el Congreso, Ester Muñoz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fondo de inversión escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales
  2. 2 Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena
  3. 3

    La evaluación de riesgos a las empleadas del hogar arranca con dudas y «desconcierto»
  4. 4

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general
  5. 5 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025
  6. 6

    Una murciana en la cúspide de la industria capilar de la lista Forbes
  7. 7

    La vuelta al campo de una pareja de Caravaca de la Cruz
  8. 8 Presentan una moción en Alcantarilla para regular el uso del burka y el niqab
  9. 9 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad
  10. 10

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PP arremete contra el Gobierno tras la dimisión de García Ortíz: «Le han expulsado por delinquir»

El PP arremete contra el Gobierno tras la dimisión de García Ortíz: «Le han expulsado por delinquir»