La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijoo abandona el hemiciclo tras la sesión de control. E. P.

El PP ve en la amenaza de Ábalos su «vía de actuación» a partir de ahora

En la dirección nacional creen que el exministro de Transportes se ha dado cuenta de que «le interesa empezar a colaborar» para rebajar su petición de cárcel

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:22

Comenta

En el PP tienen claro cuál va a ser la estrategia que va a seguir José Luis Ábalos para tratar de eludir la cárcel o ... intentar, al menos, estar entre rejas el menor tiempo posible. Creen que el mensaje en redes sociales del exministro de Transportes a horas de su declaración este jueves en el Tribunal Supremo confirmando la reunión entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi para lograr el apoyo de EH Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy es toda una declaración de intenciones. «A Víctor de Aldama le piden 7 años y a él 24. Se ha dado cuenta por qué y que le interesa empezar a colaborar», aseguran en el entorno de Alberto Núñez Feijóo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  2. 2 El restaurante yeclano Barahonda suma la sexta estrella Michelin para la Región de Murcia
  3. 3 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros
  4. 4 Cuánto cuesta comer en Barahonda, el nuevo restaurante de la Región de Murcia con estrella Michelin
  5. 5 Así han evacuado a los pacientes durante el incendio en el Santa Lucía de Cartagena
  6. 6 El Palmar también inaugura el viernes su alumbrado con otra figura mediática: Jin Ye, de Hiper Atalayas de Murcia
  7. 7 Unas 1.500 enfermeras de la Región de Murcia se plantean abandonar o marcharse a otra comunidad
  8. 8 La oferta ya está aprobada: 1.607 plazas de maestro para las oposiciones del próximo junio en la Región de Murcia
  9. 9 El primer hotel de 4 estrellas de Molina de Segura abre al público este miércoles
  10. 10

    Fomento da el primer paso para ampliar el tranvía a Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PP ve en la amenaza de Ábalos su «vía de actuación» a partir de ahora

El PP ve en la amenaza de Ábalos su «vía de actuación» a partir de ahora