Podemos da por muerta la legislatura y el PNV se pone a la expectativa

«La legislatura está muerta». La sentencia la pronunció este viernes Irene Montero, quien consideró al PSOE como único responsable de que el Gobierno esté ... al borde de perder la ya de por sí precaria mayoría que lo sostiene en el Congreso.

Según la dirigente de Podemos, se asiste al epílogo de una coalición que no ha sabido o querido realizar ninguna transformación social. «El PSOE ha gastado más tiempo en frenar a la izquierda que en combatir a la derecha reaccionaria», consideró Montero, quien señaló que culpar a Junts de esta situación de no retorno no es más que una excusa de los socialistas. Recordó que corresponde a Sánchez convocar elecciones y dejó abierta a que el jefe del Ejecutivo opte por una huida hacia adelante aguantando en la Moncloa pese a no poder sacar adelante sus medidas en el Parlamento.

También el PNV observa con recelo el pulso entre el Gobierno y Junts. Los nacionalistas vascos navegaron entre dos aguas al considerar lógico que cada partido defienda el cumplimiento de los acuerdos que ha firmado, pero otra cosa, se añadió en relación a Carles Puigdemont, es «no calcular hasta qué punto se puede tensar la cuerda». «El Gobierno tiene el sustento y el apoyo de un montón de partidos políticos que tal vez, en muchas ocasiones, no tienen intereses comunes y, por lo tanto, el principio ese de realidad de 'hasta dónde puedo llegar yo, hasta dónde puedo tensar la cuerda', lo tenemos que tener todos muy claro», opinó la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero. Los nacionalistas vascos apuestan a priori por la continuidad de la legislatura al haber también partes de su acuerdo de investidura por cumplir. De momento, han expresado su voluntad de sentarse a negociar los Presupuestos.