La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotograma del vídeo generado con IA en que Orriols dispara a Puigdemont Captura de pantalla

Orriols 'mata' a Puigdemont en las redes sociales

El abogado de Puigdemont anuncia acciones legales por un posible delito de odio por unos vídeos realizados con inteligencia artificial

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:24

Comenta

El abogado de Carles Puigdemont ha anunciado este miércoles que denunciará ante la Fiscalía un vídeo, difundido en una cuenta anónima en las redes sociales ... y realizado con inteligencia artificial, en la que aparece la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, disparando a bocajarro al presidente de Junts, Carles Puigdemont.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero del Consorcio
  2. 2

    Unos encapuchados asaltan el restaurante Airemar de Murcia
  3. 3 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  4. 4

    Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras
  5. 5 La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad
  6. 6

    La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano
  7. 7 Comidas y desayunos gratis en la Universidad de Murcia: así puedes pedir la nueva ayuda para el curso 2025-2026
  8. 8

    Dos nuevas torres para retomar la construcción en el entorno de Nueva Condomina, en Murcia
  9. 9 El agua potable vuelve a San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares diez días después
  10. 10 Atención si te jubilas en 2026: este es el nuevo sistema de cálculo que entrará en vigor el próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Orriols 'mata' a Puigdemont en las redes sociales

Orriols &#039;mata&#039; a Puigdemont en las redes sociales