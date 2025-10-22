Orriols 'mata' a Puigdemont en las redes sociales

El abogado de Carles Puigdemont ha anunciado este miércoles que denunciará ante la Fiscalía un vídeo, difundido en una cuenta anónima en las redes sociales ... y realizado con inteligencia artificial, en la que aparece la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, disparando a bocajarro al presidente de Junts, Carles Puigdemont.

Gonzalo Boye, abogado del expresidente de la Generalitat, ha lamentado que la Fiscalía no haya abierto aún una actuación de oficio. En las imágenes publicadas en X y ya retiradas hay dos escenas. En una, la líder ultra pisotea al dirigente de Junts. En la otra, le remata con un disparo.

Las imágenes de los vídeos se basan en una fotografía, hecha también con inteligencia artificial, publicada en el diario digital Girona Notícies, que es de la órbita de Aliança Catalana. Para ilustrar una noticia, que habla de que «Puigdemont ha entrado en pánico» por el auge de Aliança Catalana, el digital incluye una imagen de Orriols pisando a Puigdemont. A partir de esa imagen, usuarios de la red X han realizado el vídeo con el 'asesinato' del líder independentista. Junts acusa a Orriols de subvencionar a ese medio con dinero público del Ayuntamiento de Ripoll (Girona), del que es alcaldesa.

Alguns han anat més lluny i han fet el vídeo amb l’Orriols disparant el president @KRLS. No se si són bots seus o no, però ho descobrirem. Es normalitza l’extremisme radical i després passen coses. Això ho fes Vox o PP, tot serien crítiques. Estic segur que veurem justificacions. pic.twitter.com/cUCxJMfI5T — Aleix Clarió 🎏🐉 (@aleixclario) October 21, 2025

Boya ha señalado en la Ser que puede tratarse de un delito de odio y que por esa razón lo llevará a la Fiscalía de Cataluña para que abra una investigación penal. A su juicio, es un «hecho muy grave». Esta no es forma de hacer política, según ha asegurado el abogado del expresident. A su entender, lo que se está haciendo es instalar un «discurso de odio». Si la Fiscalía no lo considera investigable, Boye lo llevará a otras instancias judiciales. Según el abogado del líder de Junts, el expresident está «molesto y preocupado«, pues cree que esta es una »deriva que la política catalana no puede tolerar».

En su cuenta de X, la diputada de Aliança Catalana ha señalado que «estaría bien que se investigara» por qué los «militantes, concejales y diputados de Junts han sido los primeros en retuitear masivamente el vídeo». Orriols ha señalado que está hecho con inteligencia artificial y «perjudica la imagen y victimiza al señor Puigdemont». «Y después deberíamos investigar la rapidez con la que se han hecho eco la Vanguardia, elnacional y otros», ha rematado.