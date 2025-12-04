La nueva fiscal general se compromente a «sanar» la «profunda herida» por la condena a García Ortiz

El Congreso examina este jueves si Teresa Peramato cumple con los méritos y la idoneidad necesarios para asumir el cargo de fiscal general del Estado ... en relevo de Álvaro García Ortiz, quien renunció tras ser condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Peramato ha empezado su intervención reconociendo la labor desempeñada por «todos» sus antecesores, «por quienes tuvieron el inmenso privilegio de ostentar la jefatura superior del Ministerio Fiscal». «En particular, quiero mostrar mi reconocimiento al trabajo realizado por mi predecesor y por todo su equipo para mejorar y modernizar la Fiscalía española», ha añadido.

La nueva fiscal general ha reconocido que la condena a Álvaro García Ortiz ha supuesto «una profunda herida que atraviesa la Fiscalía española». «Y que ha de sanar bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todas y todos los fiscales de este país. Cuento con todos ellos», ha manifestado.

Peramato en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja es un trámite obligatorio, pero no vinculante, que fija el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) en su artículo 29. Tendrá lugar después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunciara el pasado 26 de noviembre.

A sus 63 años, y con 35 de carrera como fiscal a sus espaladas, Peramato ha iniciado su comparecencia desgranando su trayectora, especialmente com fiscal de Sala Jefa de laFiscalía contra la Violencia sobre la Mujer. «Mi trayectoria ha estamo marcada por la lucha contra la violencia de género y a la atención a las víctimas y a sus familiares».

«Romper con los estigmas»

En la comparecencia, que sigue desarrollándose en la sala Sagasta del Congreso, los distintos grupos están examinando a la fiscal general. De momento, tanto PNV, como EH Bildu, Junts o ERC, han dado el visto bueno a la iodneidad de Peramanto para asumir el cargo, aunque algunas formaciones, especialmente las catalanas, han criticado el «uso político» de las Fiscalía General del Estado durante el 'procés' y han pedido a su nueva responsable «romper con ese estigma».

El reprsentante de Sumar en la comisión, Enrique Santiago, ha expresado su respaldo a Peramato por su «ilustre» trayectoria, pero también ha tenido palabras de elogio para García Ortiz.

Por su parte, el diputado Javier Ortega Smith, de Vox, la formación más dura con el nombremiento, ha definido a Peramato como una «activista de la ideología de genero, vinculación a la izquierda. Ser militante del mayor desprecio a la igualdad de hombres y mujeres ante la ley». «No parece la candidata idónea para salvar a la Fiscalía General del Estado de las injerencias políticas», ha zanjado.