La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. EFE

Nueva andanada de Ábalos contra el Gobierno, acusa a Díaz de uso indebido de su vivienda oficial

El exministro socialista reta a la vicepresidenta segunda a «aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras, y sus familias, podía ser usada por otras personas sin derecho a ello»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:18

Comenta

Nueva andanada del exministro socialista José Luis Ábalos contra el Gobierno en vísperas de declarar ante el Tribunal Supremo, que le podría privar de libertad ... al decretar su ingreso en prisión preventiva. El que fuera número dos del PSOE ha reprochado a su antigua compañera en el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que le llamase «golfo» y le ha pedido que respete su «presunción de inocencia». De paso, ha retado a la dirigente de Sumar a aclarar el uso que hace de su vivienda oficial en el Ministerio y si alojó en él a personas «sin derecho a ello».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  2. 2 El restaurante yeclano Barahonda suma la sexta estrella Michelin para la Región de Murcia
  3. 3 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros
  4. 4 Cuánto cuesta comer en Barahonda, el nuevo restaurante de la Región de Murcia con estrella Michelin
  5. 5 Así han evacuado a los pacientes durante el incendio en el Santa Lucía de Cartagena
  6. 6 El Palmar también inaugura el viernes su alumbrado con otra figura mediática: Jin Ye, de Hiper Atalayas de Murcia
  7. 7 Unas 1.500 enfermeras de la Región de Murcia se plantean abandonar o marcharse a otra comunidad
  8. 8 La oferta ya está aprobada: 1.607 plazas de maestro para las oposiciones del próximo junio en la Región de Murcia
  9. 9 El primer hotel de 4 estrellas de Molina de Segura abre al público este miércoles
  10. 10

    Fomento da el primer paso para ampliar el tranvía a Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Nueva andanada de Ábalos contra el Gobierno, acusa a Díaz de uso indebido de su vivienda oficial

Nueva andanada de Ábalos contra el Gobierno, acusa a Díaz de uso indebido de su vivienda oficial