Los negocios de Santos y Antxon junto a la sede del PSOE: «Salgo en taxi hacia Ferraz»

La UCO desvela que el exdirigente socialista y el dueño de Servinabar tomaban medidas extremas de seguridad en su reuniones para repartirse mordidas

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:57

Santos Cerdán no tenía mayor empacho en compaginar su puesto de secretario de Coordinación Territorial del PSOE, que ocupó entre 2017 y 2021, con sus ... particulares 'negocios'. Es más, tampoco tuvo mayor reparo en usar como teatro de operaciones de esos tejemanejes para amañar obra pública y cobrar mordidas los establecimientos cercanos a la sede de Ferraz, donde presumiblemente quien luego se convertirían en mano derecha de Pedro Sánchez ya pasaba buena parte de su tiempo.

