Los negocios de Santos y Antxon junto a la sede del PSOE: «Salgo en taxi hacia Ferraz»

Santos Cerdán no tenía mayor empacho en compaginar su puesto de secretario de Coordinación Territorial del PSOE, que ocupó entre 2017 y 2021, con sus ... particulares 'negocios'. Es más, tampoco tuvo mayor reparo en usar como teatro de operaciones de esos tejemanejes para amañar obra pública y cobrar mordidas los establecimientos cercanos a la sede de Ferraz, donde presumiblemente quien luego se convertirían en mano derecha de Pedro Sánchez ya pasaba buena parte de su tiempo.

En su informe, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge al menos dos encuentros en los aledaños del cuartel general de los socialistas entre Cerdán y Antxon Alonso, su socio 'secreto' en Servinabar, la empresa que supuestamente servía para canalizar las comisiones ilegales a través de encargos menores o ficticios.

«Salgo en taxi hacia Ferraz», le escribió a las 8 de la tarde del 2 de junio de 2021, Antxón a Cerdán. «Ok. Estoy», le respondió Cerdán.

El segundo encuentro en las inmediaciones de la sede nacional del PSOE tuvo lugar el 15 de noviembre de 2021, cuando ya Cerdán había ascendido a número 2 del partido como secretario de Organización en sustitución de José Luis Ábalos. Entonces fue el empresario quien propuso a Santos tomarse a las 12:15 de ese día un café enfrente de «Ferraz», «en posible alusión a la sede del PSOE en Madrid», según recalca la UCO.

«Cupo vasco»

No son éstas las únicas menciones en esta macrocausa a citas en las proximidades de la sede socialista. El conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, confesó en su día que había dado 15.000 euros en metálico a Santos en un «bar enfrente de Ferraz» como pago al «cupo vasco», el porcentaje por adjudicaciones supuestamente amañadas en ese territorio.

Sea como fuere, la UCO, en el informe conocido este martes, insiste en que Antxon apagaba siempre el teléfono al verse con Cerdán cerca de Ferraz «como presumible medida de seguridad». Los investigadores recalcan que los dos socios «otorgaban a sus encuentros y comunicaciones un alto grado de privacidad», empleando toda clase de medidas de seguridad, incluso apagando totalmente su móviles para evitar ser geolocalizados.