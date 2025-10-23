La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mariano Moreno Pavón R.C.

Moreno, el «gestor» que se jactaba de «modernizar» al PSOE pero que siguió pagando en 'cash'

Tras abandonar la gerencia de Ferraz, Sánchez le colocó, a pesar de su absoluta falta de experiencia en el sector, al frente de Enusa con uno de los sueldos públicos más elevados del país: 245.000 euros anuales

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:55

Comenta

Él estaba al mando de la caja de Ferraz cuando los sobres cargados de dinero salían de la sede socialista directos a los bolsillos de ... José Luis Ábalos y Koldo García. Y es que Mariano Moreno Pavón fue director gerente del PSOE desde junio de 2017 hasta octubre de 2021, los años dorados de la trama corrupta que salpica a los socialistas. Esta mañana, Moreno está llamado a declarar en la comisión del caso Koldo del Senado. El PP pretende que su interrogatorio sea el preámbulo de la comparecencia el jueves de la semana ante este mismo foro de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento plantea crear tres nuevos ejes peatonales de este a oeste en el centro de Murcia
  2. 2 La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad
  3. 3

    Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras
  4. 4

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  5. 5 Estos son los locales finalistas por el título a la mejor marinera de la Región de Murcia 2025
  6. 6 Desalojan una peña huertana ocupada de forma ilegal junto al Malecón, en Murcia
  7. 7 Comienzan a limpiar el chalé de la urbanización La Cumbre, en Mazarrón, que un vecino enterró en toneladas de basura
  8. 8 Salud lanza ocho consejos para los vecinos que han recuperado el agua potable tras la dana
  9. 9 Felipe Moreno exige a Goiria y Etxeberria una reacción inmediata en Elda
  10. 10 El Gobierno de España llevará a la Región de Murcia ante el Constitucional por los cambios en la ley de ayudas a sindicatos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Moreno, el «gestor» que se jactaba de «modernizar» al PSOE pero que siguió pagando en 'cash'

Moreno, el «gestor» que se jactaba de «modernizar» al PSOE pero que siguió pagando en &#039;cash&#039;