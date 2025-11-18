Montero sitúa ya a mediados de febrero la presentación de los Presupuestos

Nueva patada al balón. El Gobierno reconoce ya abiertamente que no presentará los Presupuestos Generales del Estado para 2026 antes de que acabe este año, ... como llegó a asegurar Pedro Sánchez hace apenas un mes. Es más, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó hoy hacia mediados de febrero como la fecha más factible para dar ese paso, lo que significa que las Cuentas de 2023 volverán a ser prorrogadas por tercera vez.

El Ejecutivo es plenamente consciente de que sacar adelante su principal proyecto legislativo es prácticamente imposible. Junts, que anunció la ruptura total de relaciones con el PSOE ya a finales del mes pasado, está dispuesto a aprobar determinadas leyes que se ajusten a sus criterios políticos o que ya hubiera pactado previamente pero ha dejado meridianamente claro que su apoyo a los Presupuestos queda fuera del paquete. Lo miso que ocurre con la senda de déficit que este martes aprobó el Consejo de Ministros, el paso previo a elaboración de las Cuentas.

Aun así, el Gobierno no termina de perder la esperanza en un cambio de posición de los de Puigdemont, que a raíz de la decisión del Abogado General del Estado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la amnistía, ve más próximo su regreso. Y Montero dejó entrever que si atisba una "ventana de oportunidad" para, aunque ya hayan sido rechazados, volver a presentar los Presupuestos lo hará. Entre otras cosas, porque Sánchez ya ha dejado claro -en una posición inédita en la democracia española- que no tiene ni la más mínima intención de adelantar las elecciones aunque se los tumben.