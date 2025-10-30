La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de Junts per Catalunya Míriam Nogueras y el diputado Josep Maria Cruset en el Congreso de los Diputados. EFE

La militancia de Junts avala ampliamente la ruptura con Sánchez

El 86% de las bases votan a favor de retirar el apoyo al PSOE, con una participación del 66%

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:35

Comenta

La militancia de Junts ha respaldado este jueves de manera mayoritaria la decisión de la cúpula del partido de romper con Pedro Sánchez. En una ... consulta celebrada de manera telemática entre el miércoles y el jueves, los partidarios de dar por concluida la colaboración con los socialistas han sumado el 86% de los votos, frente al 10% que se han posicionado contrarios. La participación ha rondado el 66%, en un censo de unos 6.300 militantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las oposiciones de Mazarrón derivan en un cruce de denuncias y en una bronca política: «O me das las preguntas para mi nuera o la lío»
  2. 2 No dejes que las cucarachas invadan tu hogar: cómo prevenir una de las plagas más comunes en otoño
  3. 3 Detienen a un camionero en Molina por conducir erráticamente, drogado y agredir a tres guardias civiles
  4. 4

    Descubre el restaurante de Murcia que va a dar que hablar en los próximos meses
  5. 5 Los opositores docentes podrán elegir entre dos opciones en el examen práctico y llevarse su copia
  6. 6 Nueve empresarios de la Región de Murcia entran como inversores en el proyecto del centro de microchips
  7. 7 Arribas cierra la compra del Efesé y pone fin a una década de mandato de Belmonte
  8. 8 El Ministerio licitará y ejecutará las obras del jardín de San Esteban, en Murcia
  9. 9 En marcha la construcción de un nuevo supermercado en Murcia: ¿Dónde se ubicará?
  10. 10

    El PP contiene el aliento ante la amenaza de que decaiga su decreto de vivienda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La militancia de Junts avala ampliamente la ruptura con Sánchez

La militancia de Junts avala ampliamente la ruptura con Sánchez