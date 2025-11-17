La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Mazón comparece en el Congreso. Violeta Santos Moura / Reuters

Mazón defiende en el Congreso que no le correspondía a él enviar la alerta el día de la dana

El presidente de la Generalitat valenciana en funciones comparece en una tensa comisión de investigación en la Cámara baja

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:29

Comenta

Tensa comparecencia del presidente en funciones de la Generalitat valenciana Carlos Mazón en la comisión de investigación de la dana en el Congreso. El ... que fuera máximo responsable de la gestión de la comunidad autónoma el 29 de octubre de 2024, fecha de la tragedia que provocó 228 muertes en Valencia, ha vuelto a negar que su entonces consejera de Interior, Salomé Pradas, le solicitara autorización para enviar el mensaje ES Alert cuando ya estaban muriendo personas a causa de la gota fría y ha negado que esa fuera sus responsabilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo en el garito de El Luli en Las Seiscientas de Cartagena: disparos a quemarropa
  2. 2 Fallece una octogenaria 4 días después de ser herida en un atraco en Murcia
  3. 3

    Las cuentas pendientes del franquismo en la Región de Murcia
  4. 4 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  5. 5

    Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»
  6. 6 Fatboy Slim y Guitarricadelafuente, primeras confirmaciones del Warm Up 2026
  7. 7 Y si construimos una nueva Arrixaca
  8. 8

    Diez claves para actuar antes de fin de año y pagar menos en la próxima declaración de la renta
  9. 9

    El Real Murcia se estrella ante su impotencia y un Teruel sólido
  10. 10

    El Rojo de Portmán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Mazón defiende en el Congreso que no le correspondía a él enviar la alerta el día de la dana

Mazón defiende en el Congreso que no le correspondía a él enviar la alerta el día de la dana