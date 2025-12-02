Manos Limpias denuncia a Sánchez ante el Supremo por revelación de secreto tras la confesión de Ábalos

El pseudosindicato Manos Limpias, cuyas querellas están en el origen de parte de los casos judiciales que salpican al PSOE y al Gobierno, ha denunciado ... ante el Tribunal Supremo a Pedro Sánchez por revelación de secretos después de que José Luis Ábalos, en una entrevista anterior a su entrada en prisión el pasado jueves, asegurara que el presidente le reveló el 28 septiembre de 2023 que la Fiscalía estaba investigando a Koldo García cuando esa pieza estaba secreta y cinco meses antes de que estallara públicamente el caso con la detención del exasesor el 20 febrero de 2024.

Se da la circunstancia de que el alto tribunal tiene todavía que resolver sobre la admisión a trámite de una denuncia anterior sobre este supuesto chivatazo de Sánchez a Ábalos, presentada por Vox en junio cuando aparecieron las primeras informaciones sobre ese supuesto soplo. La formación que dirige Santiago Abascal pidió entonces la imputación de Sánchez por revelación de secretos, obstrucción a la justicia y encubrimiento.

La demanda ahora de Manos Limpias tiene como base una entrevista de Ábalos en 'Okdiario', en la que el exdirigente socialista afirma que esa supuesta revelación se produjo en el marco de una conversación más amplia que tuvo lugar en Moncloa, más de dos años después de que el exsecretario de Organización del PSOE fuera apartado de sus cargos en el partido y en el Gobierno. En ese encuentro, insistió el imputado, Sánchez le avisó de que su ya entonces exasesor estaba en el punto de mira de la Fiscalía, aunque no mencionó que ya para entonces la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le seguía los pasos.

Para Manos Limpias las supuestas palabras del presidente a su exmano derecha tienen relevancia penal. «De esa filtración, estando bajo secreto del sumario, se deduce que el denunciado obtiene esa información, dado el puesto relevante que tiene como presidente del Gobierno, y no es menos cierto que si la Fiscalía, como tantas veces ha reiterado el denunciado, depende de la Presidencia del Gobierno, es obvio que una información que afectaba al brazo derecho y ejecutor del señor Ábalos, el señor Koldo, le había alertado con objeto de que tomara las máximas precauciones», apunta la organización ultra que preside Miguel Bernard.

«El chivatazo de esa información puso en alerta máxima al señor Koldo, que obviamente pudo destruir pruebas que le pudieran incriminar. Las consecuencias de esa filtración lesionaron el buen funcionamiento de la Administración de Justicia y además la instrucción se vio seriamente perjudicada y dañada», abunda la querella de Manos Limpias.

«No tratamos de judicializar la actividad política», se defiende el pseudosindicato. «Es evidente que el argumento de judicializar la actividad política como excusa para que no se instruyan procedimientos es una falacia. Si existe un mínimo de indicio delictivo, aunque este provenga de un político, debe prevalecer el estado de derecho y la igualdad de todos los españoles ante la ley», señala el colectivo.