Directo | El secesionismo catalán busca una exhibición de fuerza en Madrid

Melchor Saiz Pardo

Por ahora, la manifestación trascurre de forma "absolutamente pacífica", según han destacado a este periódico mandos del operativo policial. Por ahora, Delegación del Gobierno no ha facilitado datos sobre asistencia. Los convocantes confiaban en llegar a los 50.000 asistentes y es probable que se llegue a esa cifra. No obstante, la marcha por el paseo del Prado no desborda los laterales.