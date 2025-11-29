La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

EFE

Junts replica a Feijóo que lo que tiene que hacer es «pedir perdón» a los empresarios

Turull aleja el apoyo de los de Puigdemont a una moción contra Sánchez

Cristian Reino

Cristian Reino

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:25

Comenta

Junts ha replicado este sábado con contundencia al líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, que el viernes en Barcelona pidió la ayuda de los empresarios catalanes ... para intentar convencer a Puigdemont para apoyar una moción de censura contra Sánchez. En el consejo nacional del partido, el secretario general de la formación nacionalista, Jordi Turull, ha espetado al líder del PP que lo que tiene que hacer no es pedir ayuda al mundo económico catalán para echar al Gobierno, sino «pedir perdón» a los empresarios por el «maltrato sistémico» a Cataluña.

