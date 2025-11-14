La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras EP

Junts pide elecciones a Sánchez por primera vez tras la ruptura

Los de Puigdemont niegan que hayan dado un balón de oxígeno a Sánchez, con la enmienda sobre las nucleares, con la que buscaron desmarcarse del PP

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

Junts ha pedido este viernes al Gobierno que convoque elecciones. Es la primera vez que lo hace desde que hace tres semanas Carles Puigdemont ... anunció la ruptura con los socialistas, materializada días después en el veto a todas las leyes del Ejecutivo. Hasta la fecha, los junteros habían evitado reclamar elecciones. Este viernes, han dado un paso más allá en la ruptura, justo el día después de que el abogado general del TJUE resolviera a favor de la ley de amnistía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Región de Murcia sufre una intensa intrusión de polvo sahariano
  2. 2 El joven que mató a cuchilladas a su exnovia menor de edad en Totana acepta 22 años de cárcel
  3. 3 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía
  4. 4 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  5. 5 Tres municipios de la Región de Murcia resultan premiados con la Lotería Nacional
  6. 6

    Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento
  7. 7 Localizan una patera en alta mar, frente a Cartagena, con un migrante fallecido
  8. 8 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 13 de noviembre de 2025
  9. 9 Moreno da luz verde y la venta del Efesé queda a expensas de que Arribas ingrese 1,1 millones de euros
  10. 10 Seis detenidos por robar carros de supermercado en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Junts pide elecciones a Sánchez por primera vez tras la ruptura

Junts pide elecciones a Sánchez por primera vez tras la ruptura