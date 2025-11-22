La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Junqueras y Rufián en un acto de ERC el pasado verano. Efe

Junts y ERC se lanzan a frenar el auge de Aliança Catalana

Junqueras compara la sentencia del 'procés' con la del fiscal general: «El franquismo pervive»

Cristian Reino

Cristian Reino

Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:14

El auge de Aliança Catalana ha disparado las alarmas en Junts y ERC, a año y medio de las elecciones municipales, en las que la ... formación islamófoba puede confirmar lo que ya apuntan las encuestas. Se especula con que el CEO (el CIS catalán) podría situar este lunes a los de Sílvia Orriols cerca del 'sorpasso' a postconvergentes y republicanos y estos se han lanzado a tratar de confrontar contra la extrema derecha. También lo hace el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, porque Aliança Catalana está creciendo en sectores independentistas y no soberanistas.

