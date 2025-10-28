La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Santos Cerdán junto a varios periodistas en las inmediaciones de su domicilio, el pasado junio EFE

El juez rechaza de nuevo excarcelar a Santos y niega el «agravio comparativo» con Ábalos y Koldo

El magistrado recuerda que Santos era el supuesto cabecilla de la trama y quién se encargaba de negociar las mordidas con las constructoras

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 28 de octubre 2025, 10:40

Santos Cerdán seguirá en la cárcel, al menos por el momento. El juez del Supremo Leopoldo Puente, instructor del 'caso Ábalos-Cerdán-Koldo' en el ... alto tribunal, descartó este martes, por tercera vez, excarcelar al exsecretario de Organización del PSOE, preso en la cárcel madrileña de Soto del Real desde el pasado junio. Puente, en su resolución, rechaza el argumento del «agravio comparativo» planteado por Cerdán, quien, en su último alegato, se quejaba de que seguía entre rejas a pesar de que José Luis Ábalos y Koldo García no han pisado la cárcel y de que ambos los pasados 15 y 16 de octubre se negaron a declarar. Y todo ello, a pesar de que el último informe de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro abundaba en los indicios tanto contra el extitular de Transportes como contra su exasesor.

