El juez rechaza de nuevo excarcelar a Santos y niega el «agravio comparativo» con Ábalos y Koldo

Santos Cerdán seguirá en la cárcel, al menos por el momento. El juez del Supremo Leopoldo Puente, instructor del 'caso Ábalos-Cerdán-Koldo' en el ... alto tribunal, descartó este martes, por tercera vez, excarcelar al exsecretario de Organización del PSOE, preso en la cárcel madrileña de Soto del Real desde el pasado junio. Puente, en su resolución, rechaza el argumento del «agravio comparativo» planteado por Cerdán, quien, en su último alegato, se quejaba de que seguía entre rejas a pesar de que José Luis Ábalos y Koldo García no han pisado la cárcel y de que ambos los pasados 15 y 16 de octubre se negaron a declarar. Y todo ello, a pesar de que el último informe de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro abundaba en los indicios tanto contra el extitular de Transportes como contra su exasesor.

Pero no hay paralelismos ente ambos supuestos, entiende el Supremo. Y es que –según el instructor- el papel de Santos Cerdán en la supuesta trama corrupta era mucho más destacado que el de los otros dos imputados, hasta el punto de que era él quien presuntamente se encargaba de negociar y repartir las mordidas de las constructoras por la adjudicación amañada de obra pública. Santos tendría un conocimiento exhaustivo de los entresijos de la trama por lo que –de estar en libertad- entrañaría una mayor capacidad de obstaculizar la investigación.

«Las medidas adoptadas son, evidentemente, distintas; pero también lo son las situaciones de unos y otro», abunda Puente, quien remarca que Cerdán tendría en la red corrupta una «posición funcional» más importante, que le facilitaría tener «conocimiento de datos o elementos esenciales» que Ábalos y Koldo no tendrían.

«Lo que trata de conjurarse con la situación de prisión provisional, comunicada y sin fianza, es el riesgo de que el señor Cerdán pudiera alterar, ocultar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento», aclara el juez. Existen «indicios» –recuerda la resolución- de que el exdirigente socialista preso «pudiera ser la persona que negociaba con los pagadores y recibía después los cobros, distribuyéndolos luego entre sus colaboradores».

«Es la persona, de entre todas las investigadas hasta este momento, que habría de tener cabal conocimiento del proceso completo y quien, en consecuencia, podría dificultar seriamente el devenir de la investigación, ocultando, destruyendo o alterando pruebas relevantes», insiste el juez.