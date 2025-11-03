La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Gómez Efe

El juez ordena a la UCO que analice siete años de correos electrónicos de Begoña Gómez

Presidencia ha remitido a Peinado todos los mails que le había reclamado para aclarar el papel de la asistente de Moncloa en la cátedra

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:22

Comenta

El juez del ‘caso Begoña Gómez’, Juan Carlos Peinado, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre el ... contenido de siete años de correos electrónicos enviados y recibidos por la mujer de Pedro Sánchez desde la dirección corporativa de mail que Moncloa le proporcionó: bgomez@presidencia.gob.es.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Muere un piloto de 71 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana
  3. 3 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  4. 4 El Balneario de Archena acelera las obras para abrir en marzo una nueva piscina de 435 metros cuadrados
  5. 5 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7

    El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»
  8. 8

    Los profesores y maestros de la Región de Murcia cobran salarios por encima de la media nacional: estos son sus sueldos
  9. 9 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco
  10. 10

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El juez ordena a la UCO que analice siete años de correos electrónicos de Begoña Gómez

El juez ordena a la UCO que analice siete años de correos electrónicos de Begoña Gómez