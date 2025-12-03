La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Entrada al Campus de Acciona, sede principal de la multinacional. EFE

El juez interroga hoy a dos exjefes de Acciona señalados por la UCO en el 'caso Koldo'

Pelegrini y Olarte tendrán que aclarar si el 2% de los contratos con Servinabar adjudicados por Transportes, unos 6,7 millones, fueron a pagar mordidas a Santos Cerdán y Koldo García

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:44

La línea de investigación abierta por el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo sobre Acciona Construcción entra este miércoles en ebullición. El juez ... Leopoldo Puente toma declaración a un exdirectivo de la filial y a un subordinado suyo por su vinculación con las obras públicas que la constructora logró en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Servinabar. La mercantil navarra que los investigadores sitúan en el epicentro de la presunta trama de amaños en esas licitaciones a cambio de comisiones ilegales.

