La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exgerente del PSOE y presidente de ENUSA, Mariano Moreno, comparece ante la comisión del caso Koldo en el Senado el 23 de octubre. EP

El juez interroga al exgerente del PSOE y a una empleada por los pagos a Ábalos y Koldo

Puente les citó este miércoles para aclarar los descuadres entre las liquidaciones en metálico de los gastos de representación aportadas por el partido y las conversaciones de los investigados

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:38

Comenta

Apenas 24 horas después de que el PSOE entregara al juez del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, nueva documentación contable sobre las liquidaciones en metálico de pagos de representación entre 2017 y 2024 ... , este miércoles comparecen como testigos ante el instructor el exgerente del partido Mariano Moreno y la trabajadora de la Secretaría de Organización socialista Celia Rodríguez. La persona que, según el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio de José Luis Ábalos, era la encargada de entregar los sobres de dinero al exministro y su exasesor en Transportes, Koldo García, por los gastos personales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Felipe Moreno fulmina a Etxeberria y presiona a Goiria
  2. 2 Denuncian que un niño ingresado en el hospital de Yecla recibió como desayuno un bocadillo «del día anterior» dentro de una bolsa de basura
  3. 3

    La CHS reconoce ahora la existencia de una rambla que atraviesa la almenara que colapsó por el barro en San Javier
  4. 4 Herido grave en un accidente entre dos camiones en la autovía A-7 a la altura de Librilla
  5. 5

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  6. 6

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  7. 7 Las lluvias volverán a la Región de Murcia a partir de esta tarde
  8. 8 Ocho personas resultan intoxicadas por inhalación de humo en un incendio en Lorca
  9. 9

    Paco Belmonte prepara su inminente salida del Cartagena
  10. 10 Roban una caja fuerte y estrellan el coche con el botín sobre el capó en San Pedro del Pinatar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El juez interroga al exgerente del PSOE y a una empleada por los pagos a Ábalos y Koldo

El juez interroga al exgerente del PSOE y a una empleada por los pagos a Ábalos y Koldo