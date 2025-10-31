El juez ve indicios para «investigar» la supuesta entrega de bolsas con dinero en Ferraz

Además de instar a la Audiencia Nacional a abrir una pieza para indagar si el supuesto descontrol en la caja central de Ferraz pudo coadyuvar ... a que personajes como José Luis Ábalos o Koldo García cometieran delitos como los de «blanqueo»; el juez del Supremo Leopoldo Puente también insta a su colega de la calle Génova Ismael Moreno que «investigue» qué hay de cierto en las declaraciones ante el alto tribunal de Carmen Pano, cuya testifical envió a la Audiencia Nacional este viernes.

Esta empresaria, el pasado 25 de febrero ante el propio Puente afirmó que en 2020 se desplazó en dos ocasiones a la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle Ferraz, para entregar sendas bolsas cargadas con 90.000 euros, por orden del conseguidor Víctor de Aldama. Esta empresaria– madre de una exnovia de De Aldama– afirmó desconocer el destino final que tenía ese dinero.

Según su relato, la primera entrega de dinero en Ferraz se produjo a mediados de octubre de 2020. Ella misma llevó 45.000 euros al despacho de De Aldama en la calle Alfonso XII de Madrid procedentes de la mano derecha de éste, Claudio Rivas, quien está imputado igualmente en la trama de las gasolineras.

Fue entonces –siempre de acuerdo con la versión de Pano– cuando De Aldama le pidió el favor de que llevará directamente ese dinero a la sede nacional socialista porque él no podía abandonar el despacho. Las instrucciones que recibió del cabecilla de la trama corrupta es que metiera el dinero en una bolsa de plástico y ésta en una de papel y que subiera a la segunda planta donde ya la estarían esperando. La única indicación adicional fue que debía decir que iba de parte de Víctor de Aldama.

En esa primera ocasión, Pano llegó al edificio socialista –detalló ella misma en su declaración, según explicaron fuentes jurídicas– en un taxi contratado por el empresario, se identificó en el puesto de seguridad y el vigilante que franqueaba la entrada le acompañó en ascensor hasta la segunda planta. Allí hizo la entrega del efectivo a un varón que no conocía. Después se marchó de la sede en el mismo taxi en el que llegó.

Según explicó la testigo al juez Puente, repitió la misma operación a finales de octubre de 2020 cuando de nuevo hizo una entrega de 45.000 euros de parte de Rivas a De Aldama (una remesa a la que de inicio faltaban 10.000 euros que no había incluido Rivas) y que de nuevo el cabecilla de la trama le pidió que los llevara al edificio de la calle Ferraz.