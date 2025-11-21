El juez convoca el 27 de noviembre la vista que podría llevar a Ábalos a prisión

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo', ha convocado a José Luis Ábalos y a Koldo García el próximo 27 de ... noviembre a la comparecencia para resolver sobre la modificación de las medidas cautelares solicitada por las acusaciones, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción, en virtud del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Ambos deberán acudir personalmente y asistidos por su defensa y sobre el ambiente flota la posibilidad de que el fiscal pida prisión preventiva para ambos, una vez que ha registrado su escrito de acusación por el llamado caso mascarillas, una de las dos causas que se están instruyendo en el Supremo contra el exministro y actual diputado del Grupo Mixto.

Anticorrupción pidió 24 años a Ábalos y 19 años y medio a Koldo García, quien fuera su asesor ministerial entre 2018 y 2021, por la presunta comisión de cinco delitos en este procedimiento de adjudicación de material sanitario a Soluciones de Gestión, la empresa del también procesado Víctor de Aldama. A los tres les reclaman además 3,9 millones de euros a cada uno en multas.