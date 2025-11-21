La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

José Luis Ábalos, exministro de Transportes, en el Congreso EP

El juez convoca el 27 de noviembre la vista que podría llevar a Ábalos a prisión

Anticorrupción había pedido modificar las medidas cautelares actuales tras pedir 24 años de cárcel al exministro por el caso mascarillas

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:15

Comenta

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo', ha convocado a José Luis Ábalos y a Koldo García el próximo 27 de ... noviembre a la comparecencia para resolver sobre la modificación de las medidas cautelares solicitada por las acusaciones, entre ellas la Fiscalía Anticorrupción, en virtud del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

