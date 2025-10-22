La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Barco integrante de la Flotilla de Gaza. AFP

Un juez de la Audiencia Nacional archiva una querella a Netanyahu por el asalto a la flotilla

El magistrado Antonio Piña, con el informe favorable de la Fiscalía, considera que la denuncia de un ciudadano español detenido y deportado por Israel no es competencia del tribunal

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:32

Comenta

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha inadmitido y archivado una querella presentada contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios ... altos mandos del Ejército por el asalto y abordaje «violento» en aguas internacionales y sin orden judicial de la embarcación Madleen. Un navío integrado en la misión civil internacional Flotilla de la Libertad con destino a Gaza, ocurrido el pasado 8 de junio a más de 100 millas de la costa, una semana después de partir de Catania (Italia) con una docena de tripulantes a bordo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Unos encapuchados asaltan el restaurante Airemar de Murcia
  2. 2 Más 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero del Consorcio
  3. 3 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  4. 4

    Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras
  5. 5 La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad
  6. 6

    Dos nuevas torres para retomar la construcción en el entorno de Nueva Condomina, en Murcia
  7. 7 Comidas y desayunos gratis en la Universidad de Murcia: así puedes pedir la nueva ayuda para el curso 2025-2026
  8. 8

    La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano
  9. 9 Atención si te jubilas en 2026: este es el nuevo sistema de cálculo que entrará en vigor el próximo año
  10. 10

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un juez de la Audiencia Nacional archiva una querella a Netanyahu por el asalto a la flotilla

Un juez de la Audiencia Nacional archiva una querella a Netanyahu por el asalto a la flotilla