La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santos Cerdán, a su llegada para comparecer ante la Comisión de Investigación en el Senado Jaime García

Un juzgado abre una investigación a Cerdán por mentir en el Senado en puertas de la declaración de Sánchez

La magistrada afirma que el exdirigente socialista «habría faltado sustancialmente a la verdad» al explicar su relación con Koldo García

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:53

Comenta

La titular del Juzgado de Instrucción 24 de Madrid, Lidia Paloma Montaño, ha abierto una investigación penal por un supuesto delito de «falso testimonio» contra ... Santos Cerdán por supuestamente haber mentido el 30 de abril de 2024 durante su comparecencia en la llamada comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. La instructora entiende que hay indicios suficientes de que Cerdán «habría faltado sustancialmente a la verdad», al explicar su relación con Koldo García, tal y como denunció el colectivo Hazte Oír, cuya querella ha sido admitida a trámite.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  2. 2

    El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia
  3. 3

    Bronca total en el Enrique Roca tras otra derrota del Real Murcia
  4. 4

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial
  5. 5

    Reactivan la restauración del palacete de Saavedra Fajardo de Murcia tras dos años de atasco
  6. 6

    El cáncer no es de color de rosa: «No soy una guerrera»
  7. 7 El mejor día de la semana para ir al supermercado: llenarás la cesta por menos dinero
  8. 8

    Los accionistas minoritarios de Soltec preparan demandas tras hundirse el valor de su inversión
  9. 9 La VII Carrera de Empresas baña de color las calles de Murcia
  10. 10

    El Seprona saca a la luz balsas de purines sin cubrir cerca de ramblas del Mar Menor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Un juzgado abre una investigación a Cerdán por mentir en el Senado en puertas de la declaración de Sánchez

Un juzgado abre una investigación a Cerdán por mentir en el Senado en puertas de la declaración de Sánchez