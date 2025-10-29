La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El rey Juan Carlos I en una visita a España en 2024. Archivo

Juan Carlos I visita España en plena polémica por la publicación en Francia de sus memorias

En el libro, que se hará público el 5 de noviembre coincidiendo con su estancia en Sanxenxo, el rey emérito habla como nunca del distanciamiento con su hijo y su deseo de cerrar su etapa en Abu Dhabi

C. P. S.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:10

Comenta

En plena polémica por la publicación de sus memorias, Juan Carlos I, aterrizará este jueves por la noche en Vitoria para someterse a una revisión ... médica antes de poner rumbo a Portugal para pasar unos días, según ha avanzado El Mundo. Está previsto que el próximo 5 de noviembre, el mismo día que 'Reconciliación' se hará público en Francia, el rey emérito desembarque en Sanxenxo para participar en las regatas previstas para ese fin de semana si la metereología lo permite.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denuncian que un niño ingresado en el hospital de Yecla recibió como desayuno un bocadillo «del día anterior» dentro de una bolsa de basura
  2. 2 Dos preguntas a elegir en el práctico, temario cerrado y papel autocopiable: así serán las nuevas oposiciones docentes
  3. 3 Prisión provisional para el acusado de asfixiar a su novia de 19 años en Librilla
  4. 4

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  5. 5 El Real Murcia también se carga a Goiria y confirma su volantazo
  6. 6 No dejes que las cucarachas invadan tu hogar: cómo prevenir una de las plagas más comunes en otoño
  7. 7 Felipe Moreno fulmina a Etxeberria y presiona a Goiria
  8. 8

    Exculpan a un conductor murciano captado por un radar circulando a 211 km/h
  9. 9

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  10. 10 Nueve empresarios de la Región de Murcia entran como inversores en el proyecto del centro de microchips

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Juan Carlos I visita España en plena polémica por la publicación en Francia de sus memorias

Juan Carlos I visita España en plena polémica por la publicación en Francia de sus memorias