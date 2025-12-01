La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Carlos I, el pasado noviembre en su visita a Galicia.

Juan Carlos I, el pasado noviembre en su visita a Galicia. Efe

Juan Carlos I reivindica en un vídeo su papel en la Transición y pide apoyo para su hijo

El rey emérito, que fue excluido de los actos por el 50 aniversario de la Monarquía, difunde un mensaje dirigido a los jóvenes a dos días de que se publiquen en España sus controvertidas memorias

M. E. A.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:57

Comenta

Juan Carlos I vuelve a escena. Nueve días después de que se celebrase el 50 aniversario de la restauración de la Monarquía en España sin ... su presencia, el rey emérito ha difundido un vídeo en el que se dirige a los «jóvenes españoles» a quienes pide que apoyen a su hijo Felipe VI en el «duro trabajo» que tiene para «unir a todos los españoles». Un vídeo que el que fuera jefe del Estado durante 39 años envío a su círculo más cercano, al margen del Palacio de la Zarzuela, con la petición expresa de su máxima difusión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece José Martínez, librero de los soportales de la Catedral de Murcia y figura histórica del comercio local
  2. 2

    Once empresas de la Región de Murcia se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  3. 3 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  4. 4 Los autónomos salen a la calle en Murcia contra «la asfixia fiscal» y la falta de cobertura: «No queremos vivir bien, solo vivir»
  5. 5 Arrestado por asestar varias puñaladas a un hombre para robarle la pensión en Cartagena
  6. 6 El doctor Felices responde: cuando la cisterna se convierte en agujero negro
  7. 7

    De Joven Futura a Vistabella: dos realidades en Murcia del crecimiento de los hogares unipersonales
  8. 8 Gordo de la Primitiva: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 30 de noviembre de 2025
  9. 9

    El Real Murcia, al derbi con la flecha para arriba
  10. 10

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Juan Carlos I reivindica en un vídeo su papel en la Transición y pide apoyo para su hijo